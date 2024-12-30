Кобахидзе разрешил оппозиции протестовать

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ежедневные акции протеста в Тбилиси собирают до тысячи человек, которые имеют право на самовыражение, и нет смысла им препятствовать.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря после того, как акция протеста около здания парламента Грузии завершилась, полицейские с применением силы задержали несколько человек. Задержания начались под предлогом, что протестующие мешают движению автомобилей. Вечером стало известно, что задержаны шесть человек.

Сегодня состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря избрали члены избирательной коллегии. Инаугурация проходила на фоне акции протеста: у президентского дворца собралось около 2000 человек. Позднее участники акции переместились к зданию парламента.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 29 декабря, что власти страны предоставили протестующим демократическое право на выражение своей позиции, пишет "Интерпрессньюс".

В ходе брифинга Кобахидзе заявил, что в акциях протеста ежедневно участвует около тысячи человек и их выступление не может перевесить решение более миллиона избирателей. "Ежедневно собирается тысяча человек. Это актив партий и НПО, они имеют демократическое право на самовыражение. Исходя из этого, власти от начала до конца предоставляют им эту возможность. Однако выступления тысячи человек не могут перевесить решение более 1 120 тысяч избирателей", - приводит его слова издание.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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