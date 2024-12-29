Шесть человек задержаны на месте акции протеста в Тбилиси

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После акции протеста в Тбилиси полицейские задержали шестерых человек и обвинили их в административных правонарушениях.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после того, как акция протеста около здания парламента Грузии завершилась, полицейские с применением силы задержали нескольких человек. Задержания начались под предлогом, что протестующие мешают движению автомобилей.

Сегодня состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря избрали члены избирательной коллегии. Инаугурация проходила на фоне акции протеста: у президентского дворца собралось около 2000 человек. Позднее участники акции переместились к зданию парламента.

На акции протеста перед зданием парламента задержаны шесть человек, сообщил представитель МВД. По его словам, все шестеро задержаны в административном порядке, пишет "Интерпрессньюс".

Правозащитная организация "Ассоциация молодых юристов" заявила, что действия полиции "стали продолжением репрессий и нарушением свободы мирных собраний". В организации пояснили, что задержания проводились "очень жестко, в том числе женщин за волосы волокли по асфальту", сообщает "Новости – Грузия".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

В декабре отдельные акции проводили представители профессий, отраслей и социальных групп. Силовики не разгоняли эти протесты. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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