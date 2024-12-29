Пассажиры перенесенных из Грозного рейсов вторые сутки не могут вылететь в Стамбул

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Представительство компании UTAIR не справляется с ситуацией в связи с переносом во Владикавказ рейсов из Грозного, пассажиры третьи сутки находятся в аэропорту, не получая никаких услуг, связанных с задержкой рейсов, предусмотренных летными правилами, заявили ожидающие вылета.

Как сообщал "Кавказский узел", рейсы по маршруту Грозный-Стамбул-Грозный авиакомпании UTAIR будут выполняться и приниматься аэропортом Владикавказа, следует из сообщений авиакомпании пассажирам, поступившим после крушения рейса Баку-Грозный. Планировавшийся к вылету 28 декабря рейс UT 727 по маршруту Владикавказ-Стамбул был отменен. В этой связи был отменен и обратный рейс UT 728 из Стамбула во Владикавказ.

25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 28 декабря Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что инцидент с рейсом произошел в российском воздушном пространстве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря потребовал от российской стороны признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", наказать виновных и выплатить компенсации.

Представительство UTAIR в аэропорту Владикавказа дезорганизовано, кампания в целом не справилась с нештатной, но при этом рабочей ситуацией переноса пассажиропотока из Грозного во Владикавказ, заявили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» пассажиры рейса UT 727, которые вторые сутки не могут вылететь в Стамбул.

«Вчера вечером мы были вынуждены за свой счет отправиться на такси во Владикавказ, искать размещение, поскольку авиакомпания все эти обязательства не выполнила. Нам сказали, что сегодня вылет будет по расписанию, в 14.40, как и было запланировано первоначально 28 декабря. Однако время вылета в аэропорту Владикавказа уже с утра отображалось на табло отличное от заявленного. Когда мы начали выяснять через каналы обратной связи, где на вопрос отвечают через 1-3 часа, то мне сообщили, что вылет планируется в 17.00. При этом я назвала свои данные, номер билета, ФИО и мне подтвердили, что я вылетают сегодня в 17.00. Никаких уведомлений в виде смс-информирования, как это было днем ранее, сегодня не было. Но по прибытии все повторилось. Сначала рейс перенесли на 21.40, а затем и вовсе сказали, что часть пассажиров полетят завтра, 30 декабря», - рассказала жительница Минвод Ирина, двое суток ожидающая вылета в Стамбул.

Она также сообщила, что, как и прежде, авиакомпания не предоставила пассажирам отложенного рейса питье и питание.

«Ни воды, ни горячего питания, ни трансфера и размещения. Ничего! Мне просто распечатали посадочный купон на завтра, сказали, что за 1,5 часа до вылета я должна быть в аэропорту. Я написала в службу поддержки UTAIR в 15.35, изложила все претензии и отсутствие должных действий со стороны перевозчика, предусмотренных летными правилами. Лишь в 17.30, через два часа, я получила ответ, что мне необходимо подойти к представителю UTAIR и что после завершения регистрации на рейс нам будет предоставлено питание и размещение. Однако мы весь день находимся с представителями авиакомпании, и они лишь пожимают плечами, что ничем нам помочь не могут», - рассказала женщина.

Ирина направила письменную жалобу по электронному адресу авиакомпании, на что получила уведомление, что ее обращение будет рассмотрено 9 января в приоритетном порядке.

«Вывод один: если вы столкнулись с проблемой, и перевозчиком вашим является UTAIR – нужно отказываться от вылета, поскольку никакой срочной помощи вы не получите. Я не знаю, по каким критериям они решили, что часть пассажиров нашего самолета полетит завтра? Я пенсионер, я живу в Минводах, в 250 км от Владикавказа, моя фамилия начинается на букву А. Эти критерии совершенно не понятны», - заявила пассажирка, добавив, что обязательно будет заниматься после возвращения в РФ «взысканием материальных и моральных потерь в судебном порядке».

Пассажиры обратного рейса Стамбул-Владикавказ также ожидают вторые сутки вылета в городе Стамбул, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Грозного Тамара.

«Нас вчера [28 декабря] отвезли из аэропорта в отель, где мы до сих пор находимся. Нам сказали, что вылет будет сегодня в 21.40, затем время изменили, в связи с тем, что во Владикавказе задержка. Нас вечером покормили ужином, сегодня днём - обедом, и мы надеемся, что вечером уже не придется здесь ужинать, а в это время мы уже будем в самолете», - рассказала Тамара в 15.40 мск.

Она отметила, что у нее нет претензий к условиям. «Все очень хорошо, и питание отличное, и отель, но все же хочется домой поскорее», - заключила она.

«Кавказский узел» направил письменный запрос в авиакомпанию UTAIR, предложив разъяснить ситуацию с отменой вылета в Стамбул и прокомментировать претензии пассажиров в связи с неисполнением обязательств, возлагаемых на перевозчиков Федеральными авиационными правилами. На момент публикации ответа из UTAIR не поступило.

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