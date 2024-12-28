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11:12, 28 декабря 2024

UTAIR сообщила пассажирам о замене вылета из Грозного на Владикавказ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейсы по маршруту Грозный-Стамбул-Грозный авиакомпании UTAIR будут выполняться и приниматься аэропортом Владикавказа, следует из сообщений авиакомпании пассажирам, поступившим после крушения рейса Баку-Грозный. Официально о переносе аэропорта вылета и прилета не сообщалось.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил днем траура. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. Азербайджан будет добиваться от России признания ответственности за крушение самолета, хотя настойчивость не приведет к серьезным проблемам в  двусторонних отношениях. Пока Баку демонстрирует недовольство неофициально, но при отсутствии реакции Москвы возможна дипломатическая реакция, уверены бакинские аналитики.

Авиакомпания UTAIR направила сегодня смс-сообщения пассажирам рейса UT727 Грозный-Стамбул об изменении аэропорта вылета на  Владикавказ, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пассажир рейса по имени Ирина.

«Я получила сообщение о том, что вылет будет произведен из аэропорта Владикавказ. Время вылета остается то же, как и время прибытия в аэропорт Стамбула. По всей видимости, это связано со сбитым азербайджанским самолетом и возможной угрозой повторных атак БПЛА», - предположила собеседница.

На 21.20 мск на официальных ресурсах авиакомпании UTAIR информации об изменении аэропорта вылета нет. Корреспондент «Кавказского узла» направил запрос в ТГ-бот обратной связи с авиакомпанией. На момент публикации новости ответа от авиакомпании не поступило.

Согласно табло вылета аэропорта Грозного на 27 декабря было запланировано 12 рейсов на прилет и 11 вылет. 28 декабря указано 7 рейсов на прилет и 8 рейсов на вылет, среди которых числится и рейс UT727 в Стамбул. 29 декабря на табло прилета и вылета сообщается об 11 рейсах в каждом из направлений.

На табло вылета аэропорта Владикавказа не содержится информации о переносе рейса из Грозного.

Пассажиры получают информацию об изменении вылета не только на вылет, но и на возвратные рейсы.

Так, в рассылаемых пассажирам рейса UT727 сообщениях указывается, что "рейс UT727 изменен. Новый рейс UT727: вылет 28.12.24 в 14.40 из аэропорта OGZ (Владикавказ – прим. «Кавказского узла»), прилет 2812.24 в аэропорт IST", говорится в сообщении, в котором авиакомпания также приносит извинения пассажирам за неудобства.

Аналогичные сообщения получают и пассажиры возвратных рейсов из Стамбула в Грозный.

«Рейс UT728 от 080125 изменен. Новый рейс UT728: вылет 08.01.25 в 18.30 из аэропорта IST, прилет 08.01.25 в 2025 в аэропорт OGZ», - говорится в полученных смс-сообщениях. Копия обоих сообщений имеется в распоряжении «Кавказского узла».

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Автор: Арслан Коч

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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