RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:06, 29 декабря 2024

Отмена рейса из Грозного в Стамбул возмутила пассажиров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейс Грозный-Стамбул, перенесенный накануне во Владикавказ из Грозного, был отменен. Пассажиры пожаловались, что их не обеспечили питьем, питанием и не предоставили размещение во Владикавказе.

Как сообщал "Кавказский узел", рейсы по маршруту Грозный-Стамбул-Грозный авиакомпании UTAIR будут выполняться и приниматься аэропортом Владикавказа, следует из сообщений авиакомпании пассажирам, поступившим после крушения рейса Баку-Грозный.

25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил днем траура. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. Азербайджан будет добиваться от России признания ответственности за крушение самолета, хотя настойчивость не приведет к серьезным проблемам в  двусторонних отношениях. Пока Баку демонстрирует недовольство неофициально, но при отсутствии реакции Москвы возможна дипломатическая реакция, уверены бакинские аналитики.

Пассажиры нескольких рейсов авиакомпании UTAIR, вылет которых был перенесен из аэропорта Грозного во Владикавказ, сообщили о задержке и отмене рейсов.

В сообщениях, которые пассажиры получили накануне, 27 декабря, указано, что рейс UT 727 изменен. "Новый рейс UT727: вылет 28.12.24 в 14.40 из аэропорта OGZ (Владикавказ, – прим. "Кавказского узла"), прилет 28.12.24 в аэропорт IST", - говорится в рассылаемых авиакомпанией сообщениях.

Днем 28 декабря пассажиры вновь получили сообщения об изменении вылета и переносе рейса UT727 с 14.40 на 17.00 вечера. При этом, по их словам, в аэропорту Владикавказа было большое скопление рейсов.

В администрации аэропорта сообщили, что нагрузка на аэропорт увеличилась в связи с переносом рейсов из Грозного. "Вылет из Грозного и прилет перенесен во Владикавказ. Несколько дней аэропорт работает в авральном режиме. Количество рейсов увеличилось вдвое. Сегодня (28 декабря) сложные погодные условия, из-за чего происходит задержка вылета ряда рейсов", - сообщил дежурный аэропорта Владикавказ корреспонденту "Кавказского узла".

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" пассажиры, после прохождения регистрации на рейс и посадки в самолет их вернули обратно в аэропорт, сообщив, что вылет откладывается на дополнительное время.

В самолете, когда мы прошли посадку, нам сообщили, что из-за дождя со снегом вылет откладывается вновь

"Сегодня (28 декабря) вылет отложили трижды. Утром в смс-сообщении сообщили о переносе вылета на 17.00 мск. В самолете, когда мы прошли посадку, нам сообщили, что из-за дождя со снегом вылет откладывается вновь. Нас вывели в международную зону аэропорта. При этом не предложили ничего, кроме воды", - рассказала пассажир Ирина.

В последующем рейс отменили и вовсе, о чем пассажирам сообщили около 20.00 мск. "Я приехала из Минвод, весь день на ногах. Нам не предложили ни еды, ни питья, ни отеля. Предлагают ждать здесь в аэропорту или ехать восвояси", - рассказала возмущенная пассажирка.

Она отметила, что из-за отмены рейса несет дополнительное финансовое бремя. "Мне нужно вызывать такси, потому что больше из этого аэропорта уехать не на чем. Сотрудник UTAIR вышел с бумагой, предлагает записать свои имена в список и ждать автобус, который вернет всех в Грозный и, но это не точно, якобы разместят в отеле. Но кому это нужно из Владикавказа проделывать такой путь обратно в Грозный? А если не разместят, то оставаться в аэропорту? Почему в таком случае бы нас не разместить в отелях Беслана или Владикавказа? Расчет очевиден, в основном на рейсе чеченцы, они поедут по своим домам или по родственникам", - возмущенно рассказала женщина.

Представители авиакомпании просто пожали плечами, что это от них не зависит

Пассажир из Грозного, который летел в Стамбул транзитом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него планировалась стыковка с рейсом в Лондон. "Теперь мои билеты сгорели. Представители авиакомпании просто пожали плечами, что это от них не зависит", - заявил пассажир Муса.

Он также рассказал, что, несмотря на погодные условия, перед рейсом в Стамбул все же были осуществлены полеты в Москву и Египет той же авиакомпании. "На вопрос, почему дождь со снегом не помешал им, они сказали, что эти рейсы успели до ухудшения погоды", - отметил он, добавив, что из всех рейсов был отменен лишь рейс в Стамбул.

Согласно табло вылета и прилета аэропорта Владикавкаа, с 26 декабря количество обслуживаемых рейсов возросло вдвое. 27 декабря аэропорт принял 13 рейсов и отправил 14. 28 декабря было запланировано 15 рейсов на вылет и 14 на прилет. Из них был отменен только рейс в Стамбул, еще пять рейсов по данным на 02.00 мск 29 декабря были в стадии регистрации и ожидания. На прилет было принято 14 рейсов, рейс из Стамбула также отменен.

"Кавказский узел" направил письменный запрос в авиакомпанию UTAIR, предложив ответить на вопросы о причинах переноса вылета и прилета из Грозного во Владикавказ.

"При задержке или переносе рейса авиакомпания обязана была предоставить пассажирам ряд услуг", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мики Арапиев.

"Через два часа ожидания перевозчик предоставляет бесплатные прохладительные напитки и возможность совершить два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте. Через четыре часа ожидания - бесплатное горячее питание, предоставляемое каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. При ожидании более восьми часов днем или шести часов ночью - размещение в гостинице и транспортировка до места проживания и обратно. Эти обязательства установлены пунктом 99 Федеральных авиационных правил, где время ожидания отправления рейса отсчитывается со времени отправления, указанного на авиабилете", - рассказал он.

Он также сослался на закон "О защите прав потребителей" и Федеральные авиационные правила, отметив, что "пассажир вправе требовать компенсации за каждый час задержки вылета, но не более 50% от стоимости билета и лишь в случаях, если авиакомпания не сможет сослаться на обстоятельства непреодолимой силы".

"Если рейс перенесен на следующий день, пассажиры могут отказаться от полета и потребовать полный возврат стоимости билета. Авиакомпания обязана своевременно информировать пассажиров об изменениях в расписании и предоставлять соответствующие услуги без взимания дополнительной платы", - заключил адвокат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, стоп-кадр видео телеграм-канал Baza
13:28, 26 декабря 2024
Озвучены версии катастрофы рейса Баку – Грозный
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Автосалон, фото: drive2.ru
04:41, 16 декабря 2024
Республики юга России оказались худшими в рейтинге доступности автомобилей
Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635
06:32, 26 ноября 2024
Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России
Воркаут в Махачкале. Фото: РИА "Дагестан"
04:01, 25 ноября 2024
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по здоровому образу жизни
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:42, 26 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
бизнесменов из "Алания молл" поддержали блогеры и предприниматели
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
20:42, 26 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
бизнесменов из "Алания молл" поддержали блогеры и предприниматели
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
14:38, 25 декабря 2024
Ветер с Апшерона
14
Тяжелый день - крушение самолета с жертвами
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
27 декабря 2024, 13:26
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России

Фамиль Халилов (в центре). Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7885501.html
27 декабря 2024, 10:02
Фамиль Халилов опроверг показания свидетеля в суде

Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Показать больше