Отмена рейса из Грозного в Стамбул возмутила пассажиров

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Рейс Грозный-Стамбул, перенесенный накануне во Владикавказ из Грозного, был отменен. Пассажиры пожаловались, что их не обеспечили питьем, питанием и не предоставили размещение во Владикавказе.

Как сообщал "Кавказский узел", рейсы по маршруту Грозный-Стамбул-Грозный авиакомпании UTAIR будут выполняться и приниматься аэропортом Владикавказа, следует из сообщений авиакомпании пассажирам, поступившим после крушения рейса Баку-Грозный.

25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил днем траура. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. Азербайджан будет добиваться от России признания ответственности за крушение самолета, хотя настойчивость не приведет к серьезным проблемам в двусторонних отношениях. Пока Баку демонстрирует недовольство неофициально, но при отсутствии реакции Москвы возможна дипломатическая реакция, уверены бакинские аналитики.

Пассажиры нескольких рейсов авиакомпании UTAIR, вылет которых был перенесен из аэропорта Грозного во Владикавказ, сообщили о задержке и отмене рейсов.

В сообщениях, которые пассажиры получили накануне, 27 декабря, указано, что рейс UT 727 изменен. "Новый рейс UT727: вылет 28.12.24 в 14.40 из аэропорта OGZ (Владикавказ, – прим. "Кавказского узла"), прилет 28.12.24 в аэропорт IST", - говорится в рассылаемых авиакомпанией сообщениях.

Днем 28 декабря пассажиры вновь получили сообщения об изменении вылета и переносе рейса UT727 с 14.40 на 17.00 вечера. При этом, по их словам, в аэропорту Владикавказа было большое скопление рейсов.

В администрации аэропорта сообщили, что нагрузка на аэропорт увеличилась в связи с переносом рейсов из Грозного. "Вылет из Грозного и прилет перенесен во Владикавказ. Несколько дней аэропорт работает в авральном режиме. Количество рейсов увеличилось вдвое. Сегодня (28 декабря) сложные погодные условия, из-за чего происходит задержка вылета ряда рейсов", - сообщил дежурный аэропорта Владикавказ корреспонденту "Кавказского узла".

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" пассажиры, после прохождения регистрации на рейс и посадки в самолет их вернули обратно в аэропорт, сообщив, что вылет откладывается на дополнительное время.

В самолете, когда мы прошли посадку, нам сообщили, что из-за дождя со снегом вылет откладывается вновь

"Сегодня (28 декабря) вылет отложили трижды. Утром в смс-сообщении сообщили о переносе вылета на 17.00 мск. В самолете, когда мы прошли посадку, нам сообщили, что из-за дождя со снегом вылет откладывается вновь. Нас вывели в международную зону аэропорта. При этом не предложили ничего, кроме воды", - рассказала пассажир Ирина.

В последующем рейс отменили и вовсе, о чем пассажирам сообщили около 20.00 мск. "Я приехала из Минвод, весь день на ногах. Нам не предложили ни еды, ни питья, ни отеля. Предлагают ждать здесь в аэропорту или ехать восвояси", - рассказала возмущенная пассажирка.

Она отметила, что из-за отмены рейса несет дополнительное финансовое бремя. "Мне нужно вызывать такси, потому что больше из этого аэропорта уехать не на чем. Сотрудник UTAIR вышел с бумагой, предлагает записать свои имена в список и ждать автобус, который вернет всех в Грозный и, но это не точно, якобы разместят в отеле. Но кому это нужно из Владикавказа проделывать такой путь обратно в Грозный? А если не разместят, то оставаться в аэропорту? Почему в таком случае бы нас не разместить в отелях Беслана или Владикавказа? Расчет очевиден, в основном на рейсе чеченцы, они поедут по своим домам или по родственникам", - возмущенно рассказала женщина.

Представители авиакомпании просто пожали плечами, что это от них не зависит

Пассажир из Грозного, который летел в Стамбул транзитом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него планировалась стыковка с рейсом в Лондон. "Теперь мои билеты сгорели. Представители авиакомпании просто пожали плечами, что это от них не зависит", - заявил пассажир Муса.

Он также рассказал, что, несмотря на погодные условия, перед рейсом в Стамбул все же были осуществлены полеты в Москву и Египет той же авиакомпании. "На вопрос, почему дождь со снегом не помешал им, они сказали, что эти рейсы успели до ухудшения погоды", - отметил он, добавив, что из всех рейсов был отменен лишь рейс в Стамбул.

Согласно табло вылета и прилета аэропорта Владикавкаа, с 26 декабря количество обслуживаемых рейсов возросло вдвое. 27 декабря аэропорт принял 13 рейсов и отправил 14. 28 декабря было запланировано 15 рейсов на вылет и 14 на прилет. Из них был отменен только рейс в Стамбул, еще пять рейсов по данным на 02.00 мск 29 декабря были в стадии регистрации и ожидания. На прилет было принято 14 рейсов, рейс из Стамбула также отменен.

"Кавказский узел" направил письменный запрос в авиакомпанию UTAIR, предложив ответить на вопросы о причинах переноса вылета и прилета из Грозного во Владикавказ.

"При задержке или переносе рейса авиакомпания обязана была предоставить пассажирам ряд услуг", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мики Арапиев.

"Через два часа ожидания перевозчик предоставляет бесплатные прохладительные напитки и возможность совершить два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте. Через четыре часа ожидания - бесплатное горячее питание, предоставляемое каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. При ожидании более восьми часов днем или шести часов ночью - размещение в гостинице и транспортировка до места проживания и обратно. Эти обязательства установлены пунктом 99 Федеральных авиационных правил, где время ожидания отправления рейса отсчитывается со времени отправления, указанного на авиабилете", - рассказал он.

Он также сослался на закон "О защите прав потребителей" и Федеральные авиационные правила, отметив, что "пассажир вправе требовать компенсации за каждый час задержки вылета, но не более 50% от стоимости билета и лишь в случаях, если авиакомпания не сможет сослаться на обстоятельства непреодолимой силы".

"Если рейс перенесен на следующий день, пассажиры могут отказаться от полета и потребовать полный возврат стоимости билета. Авиакомпания обязана своевременно информировать пассажиров об изменениях в расписании и предоставлять соответствующие услуги без взимания дополнительной платы", - заключил адвокат.

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