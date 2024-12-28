Боец из Ростовской области убит в военной операции

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Иван Левченко из Азовского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 603 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно, что Андрей Андрющенко из Таганрога убит на Украине. Он стал, по меньшей мере, 602-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне СВО на Украине убит сержант Иван Левченко, указом президента России он награжден орденом Мужества, сообщила 23 декабря на своем сайте администрация Азовского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 603 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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