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04:58, 26 декабря 2024

Лейтенант из Таганрога убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Андрющенко из Таганрога убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально названы имена как минимум 602 убитых там военных из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", к 22 декабря власти официально признали убитыми на Украине не менее 2640 бойцов из СКФО и 2860 из ЮФО, в том числе как минимум 601 - из Ростовской области. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Городская дума Таганрога 25 декабря отчиталась о открытии в лицее №4 мемориальной доски в память об убитом на Украине Андрее Андрющенко.

46-летний Андрющенко, уроженец Таганрога, служил в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в звании лейтенанта. Был убит 20 сентября 2023 года в городе Авдеевка, награжден орденом мужества посмертно, говорится в сообщении официального телеграм-канала Гордумы Таганрога.

 Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 602 военных из Ростовской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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