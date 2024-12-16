Литва и Эстония ввели санкции в отношении грузинских политиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Санкции в отношении ряда представителей "Грузинской мечты", в том числе Ираклия Кобахидзе, ввели Литва и Эстония. Политики из правящей партии назвали санкции временным явлением и пообещали, что скоро все уладится.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря в Тбилиси прошли три шествия в поддержку евроинтеграции, их провели представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели за парламентскими выборами.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Литва ввела санкции в отношении еще 17 грузинских политиков, в числе которых премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Кястутис Бурдис. Он также заявил, что Литва не смирится с насилием и притеснением мирных демонстрантов, пишет "Грузия-онлайн".

Также санкции в отношении 14 грузинских политиков, в том числе Ираклия Кобахидзе, ввела Эстония. Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Введение санкций прокомментировал председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи, депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе. Он назвал решение Эстонии "позорным" и "грубым вмешательством во внутренние дела" Грузии, сообщает "Интерпрессньюс".

"Этот шаг Эстонии еще раз указывает на то, что их дружба не словами, ни тем более делом, не выражается в реальной дружбе, и они ориентированы на конфронтацию и в определенной степени радикализацию ситуации на местном уровне", - заявил Миканадзе.

Введение санкция прокомментировал и мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, с Грузией борется "грязная сила", но все закончится. "После 20 января, когда в США начнет работать новая администрация, будет радикально иная данность и в мире, и в Европе и, конечно, в Грузии. Санкции не представляют вообще никакой проблемы, это временный процесс, все изменится, все уладится, будут другими мир и Европа", - приводит его слова издание.

Каладзе также считает, что санкции не имеют связи с европейскими ценностями и являются "пиком несправедливости".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.