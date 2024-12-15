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21:04, 15 декабря 2024

Очередь из автомобилей образовалась перед Крымским мостом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Со стороны Краснодарского края перед пунктом досмотра разрешения на проезд по автомобильному мосту через Керченский пролив ожидают водители и пассажиры 220 машин.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на фоне шторма два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, погиб один из моряков. На месте инцидента произошел разлив нефтепродуктов.

На протяжении последних дней очереди перед Крымским мостом не наблюдалось. Однако сегодня к 20.00 со стороны Тамани в пробке находятся 220 транспортных средств, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Автор: "Кавказский узел"

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