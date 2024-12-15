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13:40, 15 декабря 2024

Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Семенов из Урюпинска убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1035 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1034 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб 50-летний гранатометчик мотострелкового полка Вадим Семенов из Урюпинска, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация города.

"Работал в сфере строительства, а также сторожем в детском саду №6 "Светлячок". В мае 2024 года Вадим заключил контракт и отправился в зону СВО. […] Погиб 05 ноября 2024 года. […] У него остались мама, супруга, дети и внучки", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1035 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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