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18:53, 14 декабря 2024

Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Шихов, мобилизованный из Новоаннинского района, убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1034 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1033 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб 34-летний гвардии младший сержант Вячеслав Шихов, сообщила 11 декабря в своем телеграм-канале администрация Новоаннинского района Волгоградской области.

"Призванный по частичной мобилизации 24 сентября 2022 года, Вячеслав служил старшим механиком-водителем мотострелкового отделения. Он погиб 25 ноября 2024 года", - говорится в публикации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1034 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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