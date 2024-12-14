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09:28, 14 декабря 2024

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Джабраиль Абакаров из Левашинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1149 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 13 декабря стало известно, что на Украине убит Абдулла Наврузов из Табасаранского района. Он стал, по меньшей мере, 1148-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО на Украине убит Джабраиль Абакаров, в честь него в селе Хахита открыта мемориальная доска, в церемонии ее открытия приняли участие сотрудники администрации Левашинского района, сообщил 9 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" муниципальный культурно-досуговый центр села Хахита.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1149 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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