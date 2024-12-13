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17:28, 13 декабря 2024

Контрактник из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдулла Наврузов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1148 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 декабря официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1147 бойцов из Дагестана.

Абдулла Наврузов родился в селе Рушуль Табасаранского района. Убит 22 сентября в ходе военной операции на Украине, у него остались жена и маленький сын,  сообщило дагестанского отделение фонда "Защитники Отечества" в своем Telegram-канале, отчитываясь о встрече с матерью бойца

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1147 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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