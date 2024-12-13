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10:52, 13 декабря 2024

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Каркаев и Айнутдин Максутов убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1147 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 декабря были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1145 бойцов из Дагестана.

12 декабря были вручены награды родственникам жителей Дагестана, убитых в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация главы и правительства республики.

В числе убитых названы "добровольцы из батальона «Каспий»" Магомед Каркаев и Айнутдин Максутов. "Магомед Каркаев, будучи водителем, доставлял боеприпасы и провизию союзным подразделениям на передний край наступления, выполнил боевую задачу, но получил несовместимое с жизнью ранение", - говорится в публикации.

Айнутдин Максутов был убит в результате атаки дрона-камикадзе, сообщила администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1147 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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