Двое военных из Дагестана убиты на Украине

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Джамбул Алимов и Нариман Бабаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1145 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 декабря официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1143 бойца из Дагестана

Джамбул Алимов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Сулейман-Стальского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Ему было 28 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ранее власти района сообщали, что в военной операции на Украине убит уроженец Касумкента Нариман Бабаев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1143 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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