RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:36, 10 декабря 2024

Трое бойцов из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдужабар Магомедэминов, Ахмед Махмудов и Кадир Алисултанов из Сулейман-Стальского района убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1143 бойцов из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря стало известно, что на Украине убит Гамзат Курбанов из Избербаша. Он стал, по меньшей мере, 1140-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО на Украине убиты военнослужащие Абдужабар Магомедэминов, Ахмед Махмудов и Кадир Алисултанов. В честь них в Сулейман-Стальском районе открыты мемориальные доски, сообщила 7 декабря на своем сайте администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1143 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:42, 10 декабря 2024
Кошелев переведен из психбольницы на амбулаторное наблюдение
08:46, 10 декабря 2024
Арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Дагестане
06:56, 10 декабря 2024
Шестеро бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
18:42, 9 декабря 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
15:51, 9 декабря 2024
1
 Два бойца из Нальчика убиты в военной операции
14:13, 9 декабря 2024
Более 4,6 тысячи грузовиков скопилось в очереди на Военно-Грузинской дороге
Все события дня
Новости
10 декабря 2024, 08:46
Арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Дагестане
Фото Курбана Далгатова в доме его родителей. Фото: "Черновик", https://chernovik.net/news/zakryl-kurtkoy-obzor-videokamery-i-telo-kurbana-potaschili-vniz
10 декабря 2024, 05:08
Потерпевшая сторона осталась недовольна приговором Исламу Атавову
Набережная Каспийска. Фото: Администрация Главы РД
10 декабря 2024, 01:12
Жители Каспийска раскритиковали проект застройки набережной
Подстанция. Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/
09 декабря 2024, 18:00
Жители Хасавюрта пожаловались на отключения электричества
Родители учеников в школе в Буйнакске. 9 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik
09 декабря 2024, 15:00
Родители учеников выступили против увольнения директора школы в Буйнакске
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Блогеры
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Курбан Долгатов. Фото: https://mash.ru
09 декабря 2024, 13:25
Обвиняемый по делу о смерти Далгатова приговорен к сроку в колонии

Ахмед Мухтар. Фото: https://vesti.az/
09 декабря 2024, 12:07
Журналист Ахмед Мухтар арестован в Азербайджане

Задержание участников группы, которая готовила теракты в Дагестане. 7 декабря 2024 г. Фото: УФСБ по Дагестану
09 декабря 2024, 09:27
Стали известны подробности подготовки терактов в Дагестане

Участники акции солидарности с журналистами. Тбилиси, 8 декабря 2024 года. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/165076-operatory-i-zhurnalisty-sobravshiesia-na-aktsii-solidarnosti-na-ploshchadi-respubliki-perekryli-avtomobilnoe-dvizhenie
08 декабря 2024, 18:00
Участники акции в Тбилиси выступили против насилия над журналистами

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше