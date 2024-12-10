Трое бойцов из Дагестана убиты в военной операции

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Абдужабар Магомедэминов, Ахмед Махмудов и Кадир Алисултанов из Сулейман-Стальского района убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1143 бойцов из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря стало известно, что на Украине убит Гамзат Курбанов из Избербаша. Он стал, по меньшей мере, 1140-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО на Украине убиты военнослужащие Абдужабар Магомедэминов, Ахмед Махмудов и Кадир Алисултанов. В честь них в Сулейман-Стальском районе открыты мемориальные доски, сообщила 7 декабря на своем сайте администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1143 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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