Слюсарь рапортовал о пяти сбитых беспилотниках

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В районе Новошахтинска уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов, жертв и разрушений, по информации властей, нет.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке, никто из людей не пострадал. 27 домов после атаки остались без отопления из-за повреждения котельной.

С начала российской операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО. Так, 4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников, а 9 декабря три дрона обезвредили в Ростовской области и два в Астраханской.

Дроны были уничтожены в районе Новошахтинска вечером 12 декабря, сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. “Около 22 часов (...) средствами противовоздушной обороны уничтожено пять БПЛА. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет”, - написал и.о. губернатора Ростовской области.

Слюсарь добавил, что “системы ПВО продолжают работу”. В комментариях к публикации чиновника несколько пользователей мессенджера подняли вопрос о работе систем оповещения.

“А сирены кто-нибудь слышал? Или где хотя-бы смс от МЧС?” - спросила Елизавета Ильина. “В Таганроге через 40 минут МЧС прислало смс. А сирены через 10 мин сработали после взрыва”, - утверждает Светлана.

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