Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси

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Участники сегодняшних акций протеста выступили в поддержку курса на евроинтеграцию Грузии и потребовали освобождения задержанных силовиками демонстрантов, в частности студента консерватории Анри Какабадзе.

Как писал "Кавказский узел", вечером 11 декабря госслужащие, не согласные с приостановкой евроинтеграции, провели марш в Тбилиси. Они прошли от площади Первой республики к зданию парламента страны, где 14-й день подряд проходила акция протеста. Акция протеста в ночь на 12 декабря завершилась мирно, силовики не стали разгонять демонстрантов.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Сотрудники IT-компаний вышли сегодня на марш протеста в Тбилиси"Причина этого протеста — текущие события в стране, притеснения народа, нарушение конституции, будь то направление евроинтеграции или прав человека. Поэтому мы не могли просто оставаться за кулисами и спокойно делать свою работу", — заявил bm.ge один из участников шествия, IT-специалист TBC Bank Георгий Махарадзе.

IT-специалисты собрались на площади Республики. Демонстранты направились к парламенту Грузии. Колонну протестующих сопровождает патрульная полиция.В числе требований протестующих – освобождение задержанных на проевропейских акциях за две последних недели, пишет агентство "Новости Грузия".

"Многих моих друзей задержали. Мы требуем срочного освобождения этих людей и, что главное, новых выборов", - сказал TV Pirveli один из протестующих.

В это же время у Тбилисской консерватории собрались музыканты. Они в частности, требуют освобождения студента консерватории, пианиста Анри Какабадзе и других задержанных на акциях протеста, сообщает издание Publika.ge.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались массовые акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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