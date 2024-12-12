Ярмарка вакансий дала карабахским беженцам надежду на трудоустройство

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Тысячи беженцев из Нагорного Карабаха поучаствовали в ярмарках вакансий, организованных в Ереване, Иджеване и Абовяне Армянским всеобщим благотворительным союзом. Тренинги для соискателей и встречи с работодателями заинтересовали беженцев, которые выказали надежду найти подходящую работу.

Как писал "Кавказский узел", сокращение программы господдержки в январе 2025 года поставит беженцев из Нагорного Карабаха в тяжелые условия на фоне безработицы и высокой стоимости аренды жилья в Ереване. После массового исхода населения из Нагорного Карабаха около 20 тысяч беженцев, согласно официальным данным, трудоустроилось в Армении. По словам самих переселенцев, процессу трудоустройства препятствует фактор гражданства.

Чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, беженцы должны принять гражданство Армении, но в этом случае они опасаются лишиться права на возвращение в Нагорный Карабах. По данным на 29 ноября, гражданство Армении приняли около 4400 карабахских беженцев.

Ярмарку вакансий в рамках проекта "Учись и зарабатывай. Арцах" Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU Armenia) организует в сотрудничестве с Ереванским государственным университетом и Международным университетом Евразии в Армении. По словам сотрудника AGBU Armenia Аракс Тадевосян, с 21 ноября по 11 декабря было проведено четыре таких мероприятия – два в Ереване, по одному в городах Иджеван и Абовян.

"11 декабря в Ереване мы провели последнюю, четвертую ярмарку. В Ереване на двух ярмарках вакансии предлагали 40 и 37 работодателей, в Иджеване и Абовяне – по 20 работодателей в каждом городе. Всего ярмарки посетило более 3000 соискателей. Хотя мы объявили, что ярмарка – для всех жителей Армении, но большая часть ищущих работу – это насильственно перемещенные из Арцаха (Нагорного Карабаха)", - сказала Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Работодатели установили возрастной ценз от 18 лет, но ярмарку посещали соискатели от 16 лет до 60 лет, готовые работать полный рабочий день. Больше всего вакансий предлагалось в сферах информационных технологий и общественных услуг, требование о наличии гражданства Армении соискателям не выдвигалось.

Аракс Тадевосян отметила, что отчет о количестве соискателей, нашедших работу благодаря ярмаркам, будет подведен в конце января. "У нас есть контакты всех соискателей. Мы будем обзванивать их, выяснять, как они трудоустроились, довольны ли условиями работы, намерены ли там оставаться на постоянной основе. Только после этого мы сможем сказать, что наши мероприятия помогли им, поэтому мы не спешим оглашать результаты", - пояснила она.

Помимо встреч с работодателями, в рамках мероприятий организовываются бесплатные тренинги для соискателей. Их ведут квалифицированные специалисты, заявки на участие принимаются заранее онлайн, рассказала общественный деятель, юрист Яна Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

"В основном соискателей интересует приобретение навыков самопрезентации или успешного собеседования, навыков публичных выступлений, личный брендинг, навыков написания мотивационного письма и поиска работы в социальных сетях, нефинансовая мотивационная система или управление трудовыми конфликтами. Эти навыки для многих становятся открытием, после тренингов люди понимают, что сегодня работодатель на собеседовании именно на такие детали обращает внимание", - сказала Аванесян. Она отметила, что беженцы из Нагорного Карабаха задают много вопросов ведущим тренингов, так как "их социально-бытовые проблемы мотивируют на поиск стабильной работы с доходом, позволяющим решать хотя бы частично эти проблемы".

Образовательный фонд "Обучай, Армения" получил 60 заявок от молодых педагогов работать в учебных учреждениях страны. Со своей стороны фонд берет на себя переподготовку и все социальные расходы учителей, проинформировала представитель организации Мариам Манукян. По словам представителя Международного университета Евразии в Армении Мариам Мирзоян, соискатели активно посещают ярмарку вакансий, поскольку именно в рамках такого мероприятия "люди имеют возможность на одной платформе познакомиться с множеством вакансий".

Беженец из Степанакерта Нарек Саркисян ищет работу со стабильной зарплатой с того момента, как покинул Карабах, с конца сентября 2023 года. В течение прошедшего года он содержал семью подработками.

"Я поучаствовал в тренинге, как правильно себя представлять на собеседовании. Оказывается, что перечислять свои навыки в разных профессиях, опыт работы и желание зарабатывать только приветствуются. На ярмарке я встретился с представителями разных организаций, оставил заявки и резюме, озвучил свои пожелания и опыт работы. Надеюсь на положительный итог – что смогу найти работу, чтобы моя семья почувствовала стабильность", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

24-летний Айк Амирханян из Нагорного Карабаха признался, что ему "поговорить с работодателями как-то было неудобно". "Я сейчас занимаюсь частными перевозками пассажиров, а на ярмарку зашел по совету друга. Я думал, что это какое-то несерьезное мероприятие, но увидев столько работодателей вместе, я задумался. Забрал буклеты, контакты, адреса сайтов, чтоб изучить онлайн эти организации, и если найду что-то подходящее, сам позвоню им. В любом случае ярмарка дала мне информацию", - рассказал молодой человек. Он также добавил, что "мать его друга нашла работу после первой ярмарки вакансий в ноябре", поэтому мероприятие его заинтересовало.

Студентка Виктория Григорян, побывав на ярмарке вакансий, узнала о работодателях, которые готовы взять студентов на полставки. "Мне сказали, что готовы взять на административную работу, если я грамотно владею армянским. Гражданство не требовали, обещали гибкий график, чтобы я могла работать после учебы, во второй половине дня. Я обещала подумать. Немного непривычно, ведь если я соглашусь, это будет моя первая серьезная работа. Я хотела просто поучаствовать на тренинге, но оказалось, что кроме навыков, можно реально трудоустроиться. Посоветуюсь со своими педагогами, чтоб работа не мешала учебе", - сказала беженка.

Наира Бабаян из Степанакерта семь месяцев проработала в частной компании с зарплатой ниже минимальной. Ее просьбы повысить зарплату и жалобы на социально-бытовые проблемы беженцев владелец компании не принял во внимание. "В итоге я не выдержала и уволилась, так как эта мизерная зарплата лишь покрывала транспортные расходы на работу. Это в первый раз, когда я посещаю ярмарку вакансий. В Степанакерте я работала на административных должностях и имею опыт управления. Оставила заявку, участвовала в курсах, надеюсь, мне это поможет в поисках работы", - рассказала женщина.

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