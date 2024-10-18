Перспектива сокращения соцвыплат встревожила карабахских беженцев в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сокращение программы господдержки в январе 2025 года поставит беженцев из Нагорного Карабаха в тяжелые условия на фоне безработицы и высокой стоимости аренды жилья в Ереване, рассказали переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. Эта программа с января 2025 года не будет распространяться на людей трудоспособного возраста. Получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

Карабахские беженцы, как и граждане Армении, могут посмотреть список вакансий в Ереване и регионах на сайте Единой социальной службы и там же разместить резюме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы правительства Армении.

Через этот же сайт можно напрямую связаться с работодателями, отметил сотрудник Единой социальной службы при министерстве по соцвопросам Армении. "Можно размещать информацию о своем опыте работы, получать предложения о вакансиях и программах трудоустройства. Также работодатель может размещать на платформе объявления о вакансиях и ознакомиться с резюме людей, ищущих работу. Пользоваться платформой могут бесплатно как соискатели, так и работодатели", - сказал он.

Кроме того, в Армении действует еще одна программа для беженцев, желающих приобрести новую профессию - обучаются и трудоустраиваются. «Вынужденный переселенец обращается региональное отделение Единой социальной службы по месту проживания. Если соответствует двум условия – отсутствие работы и возрастной ценз от 16 до 63 лет, то подает документы. Программа обучения от 3 до 6 месяцев. За это время участник программа получает ежемесячную стипендию в размере 50 тысяч драмов, и столько же обучающей организации. После трудоустройства, работодатель получает 50 тысяч драмов в месяц для компенсации подоходного налога, социального страхования, рассчитанных, согласно, заработной плате бенефициара. Программа была рассчитана на 1000 человек, но по мере ее популярности, число мест было увеличено на столько же. Программы в основном реализованы в Ереване, Котайкской, Араратской и Тавушской областях», - сообщили в ведомстве.

Согласно статистике Минсоцобеспечения Нагорного Карабаха, на момент вынужденного переселения в сентябре 2023 года в Нагорном Карабахе проживали официально 120 тысяч человек, из которых до 30 детей, до 20 тысяч пенсионеров, 9 тысяч инвалидов, остальное население можно считать трудоспособным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Информационного центра Арцаха (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха)*.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего была достигнута договоренность о разоружении карабахской армии и начался массовый исход армянского населения. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Беженка из Степанакерта Светлана Арутюнян рассказала, что, если первого января прекратятся выплаты по программе "40+10", то их семье предстоят неприятные объяснения с владельцем жилья, которое они арендуют.

"Правительство объявило, что будут получать только дети, инвалиды, пенсионеры. По программе у нас только ребенок будет получать «40+10» тысяч драмов. А аренда жилья - 200 тысяч драмов. Я не работаю, так как работодатели хотят молодого бухгалтера, или мужчину-бухгалтера. Муж работает, и его зарплаты еле хватает на жизнь. Выходит, что с нового года после оплаты аренды нам каждый месяц остается 20 тысяч драмов. Надо будет пытаться на этот мизер жить, не голодая. Если уедем в район [в провинцию – Прим. "Кавказского узла"], тогда и муж останется без работы, так как в районах даже стройки нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нам придется экономить на еде, одежде и всем, чем возможно

У Сурена Арутюняна из Степанакерта двое детей школьного возраста, жена и престарелый отец. По его словам, из-за работы он вынужден оставаться в Ереване. «После депортации мы несколько месяцев жили в Вайке. Там была работа грузчика и таксиста. Грузчиком не могу, так как ранение осколочное в результате взрыва азербайджанского снаряда во время войны 2020 года. А такси - не доходное дело в провинции. Переехали в Ереван. Работаю в службе доставки. Программа "40+10" сильно помогает жить: арендная плата выплачивается этой суммой. Если срежут, то половина моей зарплаты уйдет на аренду, а нам придется экономить на еде, одежде и всем, чем возможно», - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Переехавший из Степанакерта отец троих детей Овик Гаспарян также сообщил, что в Армении сложно зарабатывать. «Нет работы, мизерные зарплаты, у всех несколько кредитов, все ждут переводов от родственников из диаспоры. Я понимаю мужчин, которые уезжают на заработки в другие страны. Неудивительно, что и карабахцы уезжают», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Очень тревожно, так как понимаем, что у беженцев начнутся настоящие финансовые трудности

Наличие в семье детей требует постоянных расходов на садик и школу, отметила Наира Джангирян из Степанакерта. «Работает только муж - 120 тысяч драмов. Я подрабатываю официантом или помощником повара - как экономист здесь я никому не нужна, большая конкуренция. Я не прошу такой работы, как было в Степанакерте, со стабильной зарплатой. А вот если бы не срезали программу «40+10», то нам было бы легче. От одной мысли, что с января не будет их, очень тревожно, так как понимаем, что у беженцев начнутся настоящие финансовые трудности», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Андрей Балаян из Степанакерта подрабатывает таксистом в Ереване. Он отметил, что, сокращая программу «40+10», власти лишают дохода владельцев домов и квартир, то есть своих же граждан. "Или же это делается специально, чтобы беженцы из Нагорного Карабаха покинули Армению, уехали бы туда, где можно заработать. Я просто удивляюсь, как власти Армении стараются вредить народу, всеми способами загоняя их в омут бедности", - выразил мнение мужчина.

Беженка Анюта Гаспарян сообщила, что готова и работать, и платить налоги. "У меня 38 лет рабочего стажа, и я всю жизнь платила налоги с зарплаты, и считала это правильным. Но у меня была работа по профессии, стабильная зарплата, и жила я в своем доме, а не платила аренду. В Армении, если найдешь работу выше 100 тысяч, то это уже большая удача. А вот аренда жилья в Ереване начинается с 200 тысяч. Кроме того, во всей республике работа есть только в столице. Какой-то замкнутый круг получается. Хочешь работу - живи в столице. Живешь в столице – надо платить высокую арендную плату. Не можешь платить - поезжай в села, где нет вакансий. Поэтому беженец начинает подозревать, что в Армении у его семьи нет будущего. Все очень печально", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.