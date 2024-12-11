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07:30, 11 декабря 2024

Четверо военных из Камышина убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никита Михайлов, Григорий Борисов, Сергей Белокопытов и Егор Ткаченко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1029 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1025 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погибли Никита Михайлов и Григорий Борисов, сообщила 10 декабря в своем телеграм-канале администрация Камышина. Подробности биографии и гибели бойцов в публикациях не приведены.

В тот же день в военном комиссариате города был вручен орден Мужества родным камышанина Сергея Белокопытова, погибшего в военной операции, говорится в другой публикации мэрии.

Днем ранее, 9 декабря, администрация города сообщила о том, что в военной операции погиб камышанин Егор Ткаченко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1029 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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