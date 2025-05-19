Военный из Сочи убит в ходе боевых действий

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Сочинец Алексей Мушуров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны погибшими как минимум 726 бойцов из Краснодарского края

Как писал "Кавказский узел", к 17 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 725 бойцов из Краснодарского края.

Открытие так называемой парты героя в честь выпускника лицея №22 Алексея Мушурова прошло в этом учебном заведении. В июне 2022 года Мишуров ушел в зону проведения военной операции добровольцем, говорится в сообщении в телеграм-канале администрации города Сочи. Дата смерти не уточняется.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 726 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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