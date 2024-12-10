Госдума отложила ратификацию протокола о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

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Совет Госдумы отложил ратификацию соглашения с Абхазией, предусматривающего беспошлинный вывоз в республику меди, топлива, резины, бумаги и других товаров.

Как информировал "Кавказский узел", 6 декабря власти Абхазии заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из-за вредоносной мушки, наличие которой абхазская сторона отрицает. Информация о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии не соответствует действительности, заявил Россельхознадзор.

По данным источника, Госдума отложила на более поздний срок ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами. Рассмотрение ратификации было запланировано на 11 декабря, привел 9 декабря "Интерфакс" слова источника.

Речь идет о поправках, в которых предлагалось с 27 июля по 31 декабря текущего года расширить список вывозимых из России в Абхазию товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами. Сейчас Россия не взимает пошлины при ввозе товаров из Абхазии. В свою очередь Абхазия не взимает пошлины при ввозе товаров из России. При этом ежегодно устанавливаются объемы бензина, дизельного топлива, битума и пропана, которые беспошлинно вывозятся из России в Абхазию. Если товары вывозятся сверх этих объёмов, то применяется стандартная ставка таможенной пошлины.

Поправки, о которых идет речь, предлагали временно, с 27 июля по 31 декабря текущего года, не взимать пошлины при вывозе из России в Абхазию цинка, меди (кроме лома), изделий из черных металлов, керамики и стекла, тканей, химических нитей и волокон, пряжи, бумаги и картона, каучука, резины, пластмассы, мыла, эфирных масел, ряда продуктов питания, кормов для животных. Уточняется, что эти товары должны поставляться в Абхазию для внутреннего потребления.

Напомним, в конце августа в российско-абхазских отношениях возник кризис из-за того, что власти Абхазии не выполнили ряд взятых на себя ранее обязательств. 29 августа в абхазских Telegram-каналах распространилась фото будто бы протокола заседания президента Абхазии с заместителем главы администрации президента России. Первый пункт протокола содержал требования ратифицировать соглашения о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения, разрешающего российским юрлицам реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, и снять ограничения с российских инвесторов. Также предусматривалась поставка Россией электроэнергии в Абхазию осенью и зимой на коммерческой основе. Еще один пункт предусматривал составление списков для последующего лишения российского гражданства абхазских депутатов, чьи мнения идут вразрез с политикой партии и правительства.

Власти России с 1 сентября приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией.

Из-за подписания этого соглашения 11 ноября в Абхазии начались акции протеста. В результате президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Абхазская оппозиция заявила, что после отставки Бжании намерена добиваться отмены инвестиционного соглашения. Также оппозиция призвала провести конституционные реформы в Абхазии. 28 ноября парламент Абхазии объявил 15 февраля 2025 года датой проведения досрочных президентских выборов. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

Также в Абхазии обострился энергокризис. 9 декабря жители республики пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии закрыли школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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