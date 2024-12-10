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08:46, 10 декабря 2024

Арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале до февраля заключил под стражу группу подозреваемых в подготовке терактов в воинских частях и в зданиях силовых ведомств.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря стало известно, что силовики задержали в Дагестане 12 подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Позже источник рассказал, что в состав их группы входил имам села Серебряковка Кизлярского района.

Ранее пятерых из 12 задержанных Советский районный суд Махачкалы арестовал до 29 января, остальным подозреваемым мера пресечения избрана не была.  

По ходатайству следствия Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца подозреваемых в подготовке террористических актов в Дагестане, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

"Суд постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до февраля 2025 года", – привел 9 декабря "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

По версии следствия, подозреваемые планировали изготовить бомбы и использовать их на объектах воинских частей, зданий МВД и ФСБ, расположенных в Дагестане.

Напомним, подозреваемым в подготовке терактов в Дагестане вменяется приготовление к теракту, создание террористического сообщества и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

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Автор: "Кавказский узел"

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