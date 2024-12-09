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23:35, 9 декабря 2024

Демонстранты сожгли гроб с фотографией Иванишвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участниуи протеста у парламента Грузии принесли гроб, внутри которого лежало чучело основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, и сожгли его.

Как писал "Кавказский узел",  Двенадцатый день подряд в Тбилиси выходят на протесты сторонники евроинтеграции. В начале акции у парламента Грузии не присутствовала полиция, однако затем к зданию были стянуты спецназ и водометы. С 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. 

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Протестующие в Тбилиси пронесли по проспекту Руставели гроб с изображением лидера правящей партии, олигарха Бидзины Иванишвили внутри и потом его торжественно сожгли перед парламентом под крики: "Да здравствует Грузия!", сообщило сегодня JamNews.

На приложенном к публикации видео активисты поджигают гроб и, когда он занимается пламенем, это встречают одобрительные крики.

После того, как гроб поставили ан площадь и открыли крышку, стало видно, что внутри лежит вырезанная фотография Иванишвили и несколько цветов, следует из видео Tbilisi Life.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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