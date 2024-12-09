Георгий Вашадзе вызван на допрос

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Полицейские пришли к одному из лидеров "Единства - Национального движения" Георгию Вашадзе и вызвали его на допрос по делу об организации группового насилия в связи с проходящими в Грузии акциями протеста.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена. Вечером 8 декабря жители Батуми, Кутаиси и Тбилиси вновь вышли на вечерние протесты.

Один из лидеров "Единства - Национальное движение" Георгий Вашадзе вызван на допрос, сообщает 8 декабря "Интерпрессньюс" со ссылкой на заявление политика.

По словам Вашадзе, к нему пришли домой полицейские и сказали, что он вызван на допрос по делу об организации группового насилия. "Режим с каждым днем все слабее, и переходит на стандартные насильственные шаги. Этому мы должны противопоставить большое единство", - заявил политик.

Он также сообщил, что задал вопрос полицейским, "допросил ли департамент криминальной полиции хоть одного человека по делам о физических избиениях молодежи, журналистов и других фактах, очевидцами которых являются абсолютно все".

Что касается вызова на допрос, то Вашадзе сообщил, что не собирается приходить. "У меня есть на это право. Не исполняйте незаконных поручений", - заявил он силовикам.

Напомним, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Фото с одной из этих акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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