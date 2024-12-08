Жители Батуми, Кутаиси и Тбилиси вновь вышли на вечерние протесты

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В городах Грузии 11-й день проходят протестные шествия и митинги. Сегодня вечером на акции собрались жители столицы, а также Кутаиси и Батуми.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

Протестное шествие сегодня вечером проходит в Батуми. По данным телеграм-канала RusNews, в толпу в Батуми попытался въехать легковой автомобиль, никто не пострадал, а водитель на машине скрылся, когда люди окружили авто.

Выразить свой протест вышли и жители в Кутаиси, там журналисты и операторы провели акцию у Имеретинского главного управления патрульной полиции, на молчаливом митинге представители СМИ выразили протест против жестокого обращения со своими коллегами и призвали полицию защитить их безопасность и жизни, сообщает телеграм-канал Tbilisi life. По информации источника, акции солидарности также проходят и за пределами страны в различных городах мира, организованные грузинской диаспорой.

В 21.30 по местному времени (20.30 мск) на площади Свободы в Тбилиси появились водометы, приехали автобусы со спецназом. Протестующие идут шествие с баннером «Консерватория за Европу» — это представители Тбилисской государственной консерватории, приостановившей занятия в знак солидарности с участниками акции, пишет JAMnews.

Напомним, что 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Фото с одной из этих акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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