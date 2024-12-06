Стало известно об избиении силовиками Датунашвили

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Член партии "Ахали" Зураб Датунашвили подвергся насилию при задержании в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", член партии "Ахали", двукратный чемпион мира, борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили был задержан 4 декабря. Он покинул Грузию после конфликта с президентом Федерации борьбы Гегой Гегешидзе, которого обвинил в коррупции и "кумовстве", и с 2020 года выступает под флагом Сербии.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. К 3 декабря 293 человека были задержаны по административным статьям и пять - по уголовным. В ночь на 4 декабря спецназ вновь разогнал протестующих, применяя водометы и газовые гранаты.

Зураб Датунашвили при задержании подвергся физическому насилию. При этом его спровоцировал силовик, одетый в гражданское. Он же распорядился арестовать Датунашвили, рассказал адвокат.

"В момент задержания Зураб подвергся насилию. Также, когда его доставили в отделение полиции и поместили в изолятор, в машине к нему применяли физическое насилие. У Зураба есть видимые травмы, пишет со ссылкой на защитника "Новости Грузии".

"У него поврежден левый глаз, разбита область горла и правое ухо, у спортсмена сломано ухо, такого я никогда не видел... В машине его били по бокам и по голове", - сказал адвокат Бека Квиникадзе, слова которого приводит телеграм-канал "Грузия 24".

По словам Квиникадзе, сегодня истекает срок 48-часового административного задержания Датунашвили. Дело должно быть передано в суд или Датунашвили должны отпустить под расписку о невыезде до приговора.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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