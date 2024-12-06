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03:25, 6 декабря 2024

Верховный суд Азербайджана утвердил наказание активисту «Мусульманского единства»

Джейхун Балашов. Фото https://www.turan.az/ext/news/2023/8/free/Social/ru/7857.htm

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана утвердил обвинительный приговор активисту "Мусульманского единства" Джейхуну Балашову по делу о наркотиках. Балашов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на предварительное заключение.

Как сообщал "Кавказский узел", активист движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Джейхун Балашов занимался торговлей фруктами и был арестован 2 февраля 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, ему грозило до 12 лет лишения свободы. Сам активист отверг обвинения. Суд переквалифицировал обвинение Балашову на более мягкую статью. При этом сразу судейский состав применил к нему статью, которая допускает назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено по статье обвинения, и за вычетом времени, проведенного в предварительном заключении, активисту было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 10 месяцев и 18 дней.

Балашов является верующим, и ему с моральной точки зрения важно, чтобы было снято обвинение о наркотиках

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Балашова Расул Джафаров, его подзащитный несмотря на наказание, не связанное с лишением свободы, настаивал на отмене обвинительного приговора.

«Джейхун Балашов является верующим человеком, и ему с моральной точки зрения важно, чтобы с него было снято обвинение о наркотиках. Поэтому мы сначала обратились в апелляционную инстанцию, но она оставила приговор без изменения. Далее мы подали кассационную жалобу в Верховный суд. И вот 5 декабря рассмотрение жалобы завершилось. К сожалению, суд не учел наших доводов о том, что в деле Балашова было нарушено процессуальное законодательство, он не был подвергнут обыску на месте задержания, ему не позволили связаться с близкими, пригласить адвоката по выбору. Кроме того, мы обратили внимание на то, что свидетелями против Балашова являются сами сотрудники полиции и их показания в ходе судебного следствия могли быть пристрастными. В итоге Верховный суд не удовлетворил жалобу и оставил решения нижестоящих инстанций в силе без изменения», - рассказал Джафаров.

После решения Верховного суда Балашов получил право на подачу жалобы по существу дела в ЕСПЧ. «Я не знаю, воспользуется этим правом Балашов или нет, мы пока не консультировались по этому вопросу. Но в ЕСПЧ уже отправлена жалоба на избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Балашова в начале следствия. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, семь месяцев его содержали под стражей. Эта жалоба сейчас находится на этапе коммуникации, и мы ожидаем по итогам разбирательства решения», - далее отметил адвокат.

Балашов после приговора находится на свободе, однако ограничен нахождением в пределах Бейляганского района, где он проживает. Он может выезжать из района по необходимости только с разрешения органов пробации. Кроме того, Балашов обязательно носит электронный браслет, который позволяет отслеживать его передвижения. Ему также не разрешается посещать массовые собрания людей.

Адвокат Джафаров также указал на сохранение проблем со здоровьем у Балашова. «Конечно, сейчас ему лучше, чем было после ареста. Однако проблемы с легкими, с мозговым кровообращением все еще сохраняются», - отметил адвокат.

В аппарате Верховного суда корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении жалобы Балашова. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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