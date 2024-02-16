Активист "Мусульманского единства" осужден в Азербайджане по делу о наркотиках

16 февраля 2024, 01:26

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Суд в Азербайджане вынес обвинительный приговор активисту "Мусульманского единства" Джейхуну Балашову по делу о наркотиках. При этом статья обвинения была смягчена, и с учетом состояния здоровья Балашов избежал реального срока.

Как сообщал "Кавказский узел", активист движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Джейхун Балашов занимался торговлей фруктами и был арестован 2 февраля 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, ему грозило до 12 лет лишения свободы. Сам активист отверг обвинения.

15 февраля в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Балашова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Расул Джафаров.

Суд переквалифицировал обвинение Балашову со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) на более мягкую статью 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана.

"То есть если раньше Балашова обвиняли в причастности к наркоторговле, то по новому обвинению ему вменено было "незаконное приобретение и хранение" наркотиков без цели сбыта. И по этой более мягкой статье суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. При этом сразу судейский состав применил к нему статью 62 УК, которая допускает назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено по статье обвинения, и заменил ему реальный срок на наказание в виде ограничения свободы на 2 года 10 месяцев и 18 дней. Суд в том числе учел состояние здоровья Балашова", - рассказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Со слов адвоката, суд исходил из того, что Балашов во время следствия около семи месяцев уже провел под арестом, а каждый день ареста засчитывается как два дня наказания в виде ограничения свободы. "Таким образом, умножив на два срок содержания Балашова под стражей, суд вычел из его наказания в виде ограничения свободы 14 месяцев. В итоге он был приговорен к 2 годам, 10 месяцам и 18 дням ограничения свободы", - отметил Джафаров.

Режим наказания накладывает на Балашова в течение указанного срока обязательство не менять место прописки, не выезжать из Бейляганского района, где он проживает, без разрешения органов пробации. Все это время он должен носить электронный браслет и не посещать массовые собрания людей, - продолжил адвокат.

При этом он указал, что, несмотря на смягчение обвинения и приговор, не связанный с тюремным заключением, защита не согласна с приговором. "Джейхун Балашов отвергает обвинение. Он считает, что стал жертвой очередного витка ухудшения азербайджано-иранских отношений в начале 2023 года, из-за чего в Азербайджане стали преследовать верующих и религиозных активистов. И правда, достоверных доказательств его вины ни во время следствия, ни в суде не было представлено. Обвинение по сути построено только на показаниях самих полицейских. По желанию моего подзащитного мы подадим апелляционную жалобу”, - сказал Джафаров.

По словам адвоката, у Балашова остаются серьезные проблемы со здоровьем. “Несмотря на полученное лечение, у него остаются проблемы с легкими, с мозговым кровообращением”, - заметил адвокат.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям корреспонденту “Кавказского узла” подтвердили информацию о результатах суда по делу Балашова. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Массовые аресты верующих происходили в Азербайджане волнами по мере обострения отношений Азербайджана и Ирана. Каждый раз массовые эти аресты представлялись как "разоблачения иранских шпионов", но на самом деле практически всех обвиняли по делам о наркотиках. Причем обвинения сначала выдвигались по самой тяжелой статье о наркотиках, предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Однако затем суды лишь меняли обвинения на более мягкую статью и выносили минимальные сроки – три или четыре года лишения свободы, то есть "сначала разгоняли ажиотаж, а потом, понимая очевидную невиновность людей, им давали минимальные сроки", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

В списке союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане" из более чем 250 политзаключенных есть 183 верующих, и 170 из них были арестованы с осени 2021 года.

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