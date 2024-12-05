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12:38, 5 декабря 2024

МВД Грузии сообщило о 15 уголовных делах против участников протестов

Акция протеста. Тбилиси, 4 декабря 2024 г. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще один участник протестов задержан по обвинению в нападении на полицейского. Всего обвинения по статьям о повреждении имущества, насилии против силовиков, организации группового и нападении предъявлены 15 жителям страны.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 декабря стало известно, что после обысков в офисах оппозиционных партий задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова. Премьер-министр Грузии назвал действия силовиков превентивными мерами. Сегодня ночью на месте акции протеста около парламента в Тбилиси между протестующими и силовиками произошла стычка, в результате которой задержаны семь человек.

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил о приостановке переговоров по евроинтеграции страны. Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой, проводимой "Грузинской мечтой", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников"

По обвинению в нападении на полицейского задержан еще один человек. МВД утверждает, что он был вооружен ножом и напал на полицейского 30 ноября во время митинга на проспекте Руставели напал на сотрудника МВД. Нападавший - мужчина 2006 года рождения, ему грозит до семи лет тюрьмы. Всего по Уголовному кодексу Грузии задержаны 15 митингующих, пишет со ссылкой на полицию Interpressnews.

По данным полиции, семеро задержанных участников митинга проходят по статьям 187 и 353 УК Грузии (повреждение или уничтожение имущества; сопротивление, угроза или насилие в отношении полиции). Еще семь обвиняются по статьям 225 и 239 УК (организацию группового насилия, руководство или участие в нем и публичные призывы к насильственным действиям). По обвинению в подготовке взрыва задержан один человек.

Напомним, глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили попросил освободить его от должности на фоне протестных акций в стране.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

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Автор: "Кавказский узел"

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