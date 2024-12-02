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14:51, 2 декабря 2024

Песков объявил нарушителями задержанных в Грузии граждан России

Задержание активиста в Тбилиси. 2 ноября 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал Tbilisi life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал правонарушителями граждан России, задержанных на месте акции протеста в Тбилиси. При этом он признал, что не владеет информацией об этих людях.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. Общее число задержанных к 2 декабря достигло 224. Они обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

В Кремле не располагают информацией о задержании граждан России на акциях протеста в Грузии, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Мы, честно говоря, не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны", - приводит сегодня его слова РБК.

По словам Пескова, "существует определенное представительство" российских интересов в Грузии, которое "сможет обеспечить контакты о получении информации о том, что вменяется в вину этих граждан".

Протесты в Грузии Песков назвал «исключительно внутренним делом» этой страны, но счел их «попыткой раскачать ситуацию» и осуществить "оранжевую революцию", пишет издание.

30 ноября грузинская телекомпания «Имеди» сообщила, что 10 иностранцев задержаны на акции протеста у здания парламента за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неподчинение требованиям полиции. Среди задержанных - восемь граждан России, гражданин Белоруссии и гражданин США. Согласно данным телеканала, задержанные граждане России - Михаил Моросин (1998 года рождения), Иван Пилякин (1994 года рождения), Вадим Башакин (1999 года рождения), Ярослав Лоскот (2000 года рождения), Максим Мостовой (1987 года рождения), Игнат Ковалев (1992 года рождения), Сергей Пащенко (1979 года рождения) и Валерий Богомолов (1969 года рождения), сообщило в тот же день BFM.

Согласно процедуре официального извещения, силовые структуры, задержавшие иностранного гражданина, устанавливают его личность и либо отпускают, либо, в случае решения о его дальнейшем содержании под стражей, уведомляют сотрудников МИД Грузии о задержании и о согласии задержанного на информирование дипмиссии его страны, рассказал глава Секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии Дмитрий Трофимов.

По его словам, после этого МИД Грузии составляет дипломатическую ноту, содержащую данные задержанного, дату его задержания, статью, по которой он обвиняется, а также имя и телефон следователя, ведущего дело. В случае с Грузией, у которой нет дипотношений с Россией, нота МИД направляется в посольство Швейцарии, которое пересылает ее в Секцию интересов, где полученная нота переводится на русский язык и поступает в работу. "На практике, с момента задержания нашего гражданина до получения нами соответствующего нотного уведомления проходит 7-10 дней", - привело 30 ноября слова Трофимова ТАСС.

Вероятно, задержанных граждан России выдворят из страны, предположил автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Причем немедленно и без всяких разговоров, чтобы всем подобным релокантам, ведущим себя, имхо, по-свински и не понимающим, что находятся в  другой стране, неповадно было", - написал он 1 декабря в своем посте "Как быть с иностранцами (россиянами), задержанными на акциях протеста в Тбилиси? Гнать из страны!".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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