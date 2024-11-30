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01:32, 30 ноября 2024

Исследователи отчитались о потерях в силовых структурах Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Каспийский институт военных исследований привел данные потерь среди азербайджанских силовиков. За 11 месяцев текущего года погибли по меньшей мере 50 человек. Из них 28 человек умерли в небоевых условиях, двое скончались от ран, полученных в прошлом году.

"Кавказский узел" также писал, что Каспийский институт военных исследований 1 июля обнародовал отчет, в котором указал, что за первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в прошлом году. Институт также привел статистику раненых – по меньшей мере 18 военных были ранены или получили травмы, из них 15 пострадали в ДТП, один отравился. Еще двое военных были ранены выстрелами с армянской стороны.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в 2014 году.

Каспийский институт военных исследований 29 ноября обнародовал данные о потерях азербайджанских военнослужащих за 11 месяцев 2024 года. Всего, по данным исследователей, потери составили 50 человек, в том числе 48 - небоевые потери.

«Впервые за более чем 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией не было безвозвратных потерь в боевых условиях. В то же время к боевым потерям мы отнесли двух скончавшихся военных, которые были ранены в ходе антитеррористической операции в сентябре 2023 года в Карабахе и длительное время находились в коме», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» директор CDSI Джасур Сумеринли.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Вместе с тем, по его словам, в текущем году военные получили ранения в результате обстрелов с территории Армении.

Из 48 умерших в текущем году в небоевых условиях 15 человек погибли в ДТП, 5 умерли в результате различных несчастных случаев, 12 от отравлений и других болезней, 9 совершили самоубийства, 4 стали жертвами незаконных служебных действий, 2 в результате неосторожного обращения, еще один военный потерял жизнь по неизвестным причинам.

43 человек из всех умерших служили в Минобороны, трое - во внутренних войсках, трое - в Государственной пограничной службе, один – в МЧС. Из умерших 24 были солдатами, 14 – офицерами, 9 – сверхсрочниками, 3 – прапорщиками.

По меньшей мере 19 военнослужащих были ранены по различным причинам. Из них 15 пострадали в авариях, двое были ранены «пулей противника», один человек отравился, далее сказано в сообщении CDSI.

"21 смертельный случай пришелся на [...] Карабах и окрестные районы, еще 14 – на войсковые части, расположенные вблизи бывшей зоны конфликта, остальные 15 – в восточных и южных районах страны. К сожалению, несмотря на прекращение вооруженного конфликта азербайджанские военные продолжают гибнуть в небоевых условиях. И это результат проблем с дисциплиной, неуставными взаимоотношениями, халатностью. Конечно, если бы был эффективный гражданский контроль за вооруженными силами, проблем с указанными явлениями было бы намного меньше, жертвы в мирное время были минимизированы», - сказал Сумеринли.

Он отметил, что статистика института основывается на официальных сообщениях силовых структур и военной прокуратуры, материалах СМИ и информации из соцсетей. «Мы допускаем, что жертв могло быть больше в связи с тем, что некоторые случаи не попали в официальные сводки и не стали достоянием гласности из других источников», - отметил Сумеринли.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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