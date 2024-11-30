Исследователи отчитались о потерях в силовых структурах Азербайджана

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Каспийский институт военных исследований привел данные потерь среди азербайджанских силовиков. За 11 месяцев текущего года погибли по меньшей мере 50 человек. Из них 28 человек умерли в небоевых условиях, двое скончались от ран, полученных в прошлом году.

"Кавказский узел" также писал, что Каспийский институт военных исследований 1 июля обнародовал отчет, в котором указал, что за первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в прошлом году. Институт также привел статистику раненых – по меньшей мере 18 военных были ранены или получили травмы, из них 15 пострадали в ДТП, один отравился. Еще двое военных были ранены выстрелами с армянской стороны.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в 2014 году.

Каспийский институт военных исследований 29 ноября обнародовал данные о потерях азербайджанских военнослужащих за 11 месяцев 2024 года. Всего, по данным исследователей, потери составили 50 человек, в том числе 48 - небоевые потери.

«Впервые за более чем 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией не было безвозвратных потерь в боевых условиях. В то же время к боевым потерям мы отнесли двух скончавшихся военных, которые были ранены в ходе антитеррористической операции в сентябре 2023 года в Карабахе и длительное время находились в коме», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» директор CDSI Джасур Сумеринли.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Вместе с тем, по его словам, в текущем году военные получили ранения в результате обстрелов с территории Армении.

Из 48 умерших в текущем году в небоевых условиях 15 человек погибли в ДТП, 5 умерли в результате различных несчастных случаев, 12 от отравлений и других болезней, 9 совершили самоубийства, 4 стали жертвами незаконных служебных действий, 2 в результате неосторожного обращения, еще один военный потерял жизнь по неизвестным причинам.

43 человек из всех умерших служили в Минобороны, трое - во внутренних войсках, трое - в Государственной пограничной службе, один – в МЧС. Из умерших 24 были солдатами, 14 – офицерами, 9 – сверхсрочниками, 3 – прапорщиками.

По меньшей мере 19 военнослужащих были ранены по различным причинам. Из них 15 пострадали в авариях, двое были ранены «пулей противника», один человек отравился, далее сказано в сообщении CDSI.

"21 смертельный случай пришелся на [...] Карабах и окрестные районы, еще 14 – на войсковые части, расположенные вблизи бывшей зоны конфликта, остальные 15 – в восточных и южных районах страны. К сожалению, несмотря на прекращение вооруженного конфликта азербайджанские военные продолжают гибнуть в небоевых условиях. И это результат проблем с дисциплиной, неуставными взаимоотношениями, халатностью. Конечно, если бы был эффективный гражданский контроль за вооруженными силами, проблем с указанными явлениями было бы намного меньше, жертвы в мирное время были минимизированы», - сказал Сумеринли.

Он отметил, что статистика института основывается на официальных сообщениях силовых структур и военной прокуратуры, материалах СМИ и информации из соцсетей. «Мы допускаем, что жертв могло быть больше в связи с тем, что некоторые случаи не попали в официальные сводки и не стали достоянием гласности из других источников», - отметил Сумеринли.

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