Прокурор запросил для Ильхамиза Гулиева семь лет лишения свободы

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Государственный обвинитель предложил приговорить азербайджанского активиста Ильхамиза Гулиева, обвиняемого по делу о наркотиках, к семи годам лишения свободы. Защита добивается от суда оправдания активиста.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Активист не признал себя виновным и заявил о фальсификации дела.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс над Гулиевым. Были оглашены ответы на запросы, направленные в 28-е отделение полиции Ясамальского района Баку, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

Нестыковки в материалах дела свидетельствуют в пользу утверждений Гулиева о фальсификации

«Ранее мы просили суд истребовать кадры с камер видеонаблюдения 28-го отделения полиции, куда был доставлен Ильхамиз Гулиев 4 декабря 2023 года и где он был подвергнут физическому давлению. Однако в ответе из полиции было сказано, что видеозаписи с камер «не сохранились», поскольку хранятся лишь «определенное время», которое уже прошло. Но полиция намеренно не предоставляла эти записи своевременно, несмотря на наши ходатайства еще в период предварительного следствия. Из Ясамальского районного управления полиции мы хотели получить ответ на запрос о телесных повреждениях на теле Гулиева. Ясамальская полиция утверждает, что после привода в полицию на Гулиева не было оказано физического давления и никаких травм на теле Гулиева не было. Однако в медицинской карте СИЗО были констатированы травмы у Гулиева при поступлении в это учреждение. Что интересно, на запрос суда из изолятора временного содержания Ясамальской полиции ответили, что Ильхамиз Гулиев 4 декабря вообще там не содержался. Все это - нестыковки в материалах уголовного дела, и они свидетельствуют в пользу утверждений Гулиева о фальсификации уголовного дела», - рассказала Садыгова.

Далее на процессе выступил гособвинитель, который предложил приговорить Гулиева к семи годам лишения свободы.

«Мы попросили время для подготовки к заключительному выступлению. Мы будем просить суд оправдать Гулиева, поскольку его вина не была доказана. Фактически все обвинение построено на показаниях самих полицейский. Судья назначил следующее заседание на 13 декабря», - отметила адвокат.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» лишь подтвердили факт проведения заседания по делу Гулиева. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Дело Гулиева "шито белыми нитками", его преследуют за интервью Abzas Media, в котором он рассказал о том, как в полиции подкладывают наркотики для фальсификации уголовных дел. Ильхамиз знал об этом, потому что его ранее использовали в полиции как юриста в составлении документации по уголовным делам. Несмотря на то, что голос Ильхамиза в интервью был изменен "техническими средствами", обеспеченная самыми последними технологическими новшествами азербайджанская полиция сразу вычислила его. Сначала его арестовали на 30 суток в административном порядке. Но ему дали понять, что так легко он не отделается. После освобождения Ильхамиз чувствовал за собой слежку. Его арест готовился по спланированному сценарию. Ему не позволили выехать за рубеж на мероприятие. Ильхамиз чувствовал, что его могут арестовать, и он прошел наркологическую экспертизу, которая подтвердила у него отсутствие наркозависимости. В день задержания он направлялся в администрацию президента. Сам этот факт разваливает версию следствия: человек, занимающийся наркобизнесом, не пойдет в охраняемый объект, имея при себе наркотики", - прокомментировал дело глава Нацсовета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанли.

25 апреля Европарламент принял резолюцию "Репрессии против гражданского общества и дела доктора Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева". В контексте дел Ибадоглу и Гулиева европарламентарии обсудили и другие случаи репрессий против журналистов и представителей гражданского общества.

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