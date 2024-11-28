Эвакуированные жители Славянска-на-Кубани вернулись в свои дома

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Разминирование неразорвавшегося беспилотника завершено, эвакуированные жители нескольких улиц Славянска-на-Кубани вернулись домой.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью беспилотники атаковали Краснодарский край и Ростовскую область, в Славянске-на-Кубани ранения получила местная жительница. На время работ по разминированию территории, которая сегодня подверглась атаке дронов, эвакуированы жители нескольких улиц Славянска-на-Кубани.

В Славянске-на-Кубани завершены работы по ликвидации неразорвавшегося беспилотника, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. "Эвакуированные граждане доставлены домой. Жители, ожидающие окончания разминирования, также могут возвращаться в свои дома", - указано в сообщении.

Напомним, 4 августа стало известно, что власти Краснодара приняли решение выплачивать два миллиона рублей местным жителям, родственники которых погибли в результате атаки беспилотников. Чиновники ввели выплаты, поскольку пытаются таким образом договориться с населением. При этом властям вместо выплат следовало бы повышать уровень безопасности, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края.

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