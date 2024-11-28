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12:11, 28 ноября 2024

Эвакуация жителей объявлена в Славянске-на-Кубани после атаки дронов

Атака дронов в Славянске-на-Кубани. Фото t.me/rsinyagovskij

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На время работ по разминированию территории, которая сегодня подверглась атаке дронов, эвакуированы жители нескольких улиц Славянска-на-Кубани.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью беспилотники атаковали Краснодарский край и Ростовскую область, в Славянске-на-Кубани ранения получила местная жительница.

В Славянске-на-Кубани в местном Доме культуры организован пункт временного размещения, куда после атаки беспилотников эвакуирована часть жителей. Горожане перемещены в этот пункт на время работ по разминированию территории, подвергшейся атаке дронов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Славянского района Роман Синяговский.

В связи с ликвидацией последствий атаки беспилотников, временно перекрыта улица Пролетарская – от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на улицу Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон, написал он.

"Жители вернутся домой после завершения всех оперативных мероприятий", – отметил Синяговский.

В другом сообщении глава района пообещал, что после оценки ущерба людям будет выплачена финансовая помощь.

Напомним, 4 августа стало известно, что власти Краснодара приняли решение выплачивать два миллиона рублей местным жителям, родственники которых погибли в результате атаки беспилотников. Чиновники ввели выплаты, поскольку пытаются таким образом договориться с населением. При этом властям вместо выплат следовало бы повышать уровень безопасности, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края.

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Автор: "Кавказский узел"

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