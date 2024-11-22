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18:32, 22 ноября 2024

Пикетчица Терентьева сочла неуместной новогоднюю иллюминацию в Геленджике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ольга Терентьева сегодня провела пикет на удалении от мэрии Геленджика, так как здание украшали к Новому году. Женщину возмутили траты на иллюминацию при том, что более 400 покупателей квартир не могут добиться справедливых компенсаций после сноса дома.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Ольга Терентьева 11-й день продолжала пикетирование мэрии Геленджика, но сообщила, что прекратила голодовку по рекомендации врачей. Она пояснила, что была вынуждена прекратить голодовку после того, как ей стало плохо во время разговора с мэром Алексеем Богодистовым, к которому ей удалось попасть вечером 20 ноября. Сотрудники мэрии вызвали ей скорую. Владельцы квартир в снесенной многоэтажке в Геленджике потребовали привлечь чиновников к ответственности за то, что те допустили узаконивание нелегальной стройки, из-за чего сотни людей лишились жилья и сбережений.

Ольга Терентьева, которая находится на третьем месяце беременности, в течение 10 дней проводила голодовку у здания администрации Геленджика, требуя выплатить стоимость жилья в снесенном многоквартирном доме по текущей рыночной цене, так как чиновники анонсировали компенсации по ценам 2011 года. На десятый день голодовки она пожаловалась на безразличие чиновников, так как не получила ответа на требования увеличить сумму выплат за квартиры в снесенном 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской.

Ольга Терентьева, покупательница квартиры в доме 79 по улице Красногвардейская в Геленджике, который был снесен как самострой, пикетирует мэрию 12-е сутки. Она рассказала, что после того, как начала принимать пищу, ее самочувствие улучшилось. На пикет она вышла в 11 утра - до этого сегодня утром Терентьева посетила Следком. В заявлении в Следком 22 ноября, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла" она указывает, что после беседы с мэром города "не чувствует себя в безопасности" и сообщает, что подала по этому поводу заявление в прокуратуру.. Под заявлением стоит отметка о его принятии. 

"Когда я вышла в пикет после 11 часов сегодня, то подъехала техника, здание мэрии обнесли красной лентой и стали вешать разные новогодние украшения и иллюминацию на фасад здания администрации Геленджика. Затем развесили лампочки и украшения на фонтан, на деревья. Это дорогие бюджетные траты. Иллюминация за месяц до нового года горит, тратится электроэнергия. Когда я пришла, лампочки среди бела дня горели. Непонятна такая роскошь на увеселение, когда люди в Геленджике лишены денег и квартир по вине тех же чиновников. На это у них деньги в бюджете есть, а на людей оставленных ими без квартир, денег нет", - посетовала Ольга Терентьева.

 Она отметила, что продолжает стоять в пикете у администрации, только за лентой, где ведутся работы по преждевременному празднованию чиновниками мэрии Нового года. На своем плакате Ольга Терентьева вписала новую дату пикетирования - 12 день и имена мэра Геленджика и председателя Гордумы, которым адресован плакат. 

По ее словам, сегодня из мэрии вновь выходил чиновник, чтобы ее сфотографировать с плакатом. «Он выходит и фотографирует меня каждый день. Но ничего не меняется. Сегодня я тоже буду стоять до вечера укором этим чиновникам у которых есть теплые дома и квартиры. И выходить намерена каждый день. На улице 11 градусов. За мной наблюдают наши дольщики как обычно», - отметила Ольга Терентьева.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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