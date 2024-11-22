Силовики составили протокол на правозащитницу из-за комментария о деле Сулеймановой

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Передано в суд административное дело правозащитницы Екатерины Нерозниковой, обвиненной в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за комментария о деле похищенной уроженки Чечни Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", в апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Правозащитница из группы «Марем» Екатерина Нерозникова сообщила правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*, что силовики составили на нее административный протокол об участии в деятельности нежелательной организации (статья 20.33 КоАП).

По ее словам, поводом для преследования стал ее комментарий для программы издания "Радио Свобода" (признано в России нежелательной организацией), в котором она рассказала о деле похищенной Седы Сулеймановой, говорится в публикации, размещенной 21 ноября на сайте проекта.

Екатерина Нерозникова пояснила, что сама она после начала военной операции на Украине уехала из России, а на прошлой неделе с ее родственниками связался человек, представившийся сотрудником полиции. Позднее он позвонил самой правозащитнице и сообщил, что на нее заведено административное дело и скоро должен состояться суд.

«Он [полицейский] вроде как даже посмотрел сюжет. Спросил, работаю ли я в правозащитной организации. Сказал, что перенаправили им дело из Москвы», - приводятся в публикации ее слова.

Согласно карточке дела на сайте Жуковского горсуда Московской области, материалы дела Нерозниковой были переданы судье 15 ноября. Рассмотрение дела по существу намечено на 11 мск 26 ноября.

Статья 20.33 КоАП РФ, по которой обвинена правозащитница, предусматривает для граждан штраф от 5000 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, 18 октября подруга Сулеймановой Елена Патяева сообщила, что получила официальное письмо о том, что Следственный комитет переадресовал в чеченское управление ее просьбу взять на федеральный контроль дело Седы Сулеймановой или расследовать его в Санкт-Петербурге, где была задержана Сулейманова.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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