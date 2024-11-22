Трое военных из Адыгеи убиты на Украине

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Андрей Власко, Эдуард Кондрушин и Руслан Шахламазов из Адыгеи убиты на Украине. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 69 бойцов из республики.

Как информировал "Кавказский узел", к 21 ноября власти признали убитыми на Украине более 5300 бойцов с юга России, в том числе 66 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Имена троих убитых на Украине военных из Адыгеи назвал 21 ноября мэр Майкопа Геннадий Митрофанов в отчете о вручении семьям бойцов посмертных наград.

Орденами мужества посмертно награждены ефрейтор Андрей Власко и рядовые Эдуард Кондрушин и Руслан Шахламазов, говорится в сообщении официального телеграм-канала мэра.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 66 бойцов из Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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