Контрактник из Адыгеи убит на Украине

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Мурат Сафин убит в ходе боевых действий, его жене чиновники передали орден. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 66 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 6 ноября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 65 военных из Адыгеи.

Контрактник из Кошехабльского района Мурат Сафин, убитый в ходе боевых действий, награжден орденом Мужества посмертно, сообщила муниципальная администрация.

Награду местные власти вручили жене убитого. Сафину было 26 лет, в операции на Украине он участвовал "с самого начала", был убит в мае 2024 года, следует из публикации на официальной странице муниципалитета "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 66 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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