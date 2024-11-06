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18:19, 6 ноября 2024

Боец из Адыгеи убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Бородаенко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 65 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 64 бойца из Адыгеи.

Участник специальной военной операции, контрактник Денис Бородаенко 8 июня убит в военной операции на Украине, он служил в мотострелковом взводе в звании ефрейтора с февраля, сообщил сегодня глава Майкопского района Михаил Марьин в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 65 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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