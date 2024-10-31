Четыре бойца из Адыгеи убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Полятыкин, Юрий Худяков, Виктор Чижиков и Евгений Сулима убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 64 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Хрулев стал как минимум 60-м бойцом из Адыгеи, смерть которого в ходе военной операции на Украине подтверждена официально.

Рядовой Виталий Полятыкин убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопского района. С ноября 2022 года по февраль 2023 года он находился в зоне военной операции в составе добровольческого формирования "Барс-16", служил пулеметчиком. В январе 2024 года вновь отправился в зону военной операции, в составе десантно-штурмового взвода выполнял боевые задачи в Пологовском районе Запорожской области. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 30 октября.

Ранее власти сообщали, что в зоне военной операции убиты рядовой Юрий Худяков из станицы Абадзехской, а также Виктор Чижиков и Евгений Сулима из станицы Кужорская.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 64 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.