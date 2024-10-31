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02:19, 31 октября 2024

Четыре бойца из Адыгеи убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Полятыкин, Юрий Худяков, Виктор Чижиков и Евгений Сулима убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 64 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Хрулев стал как минимум 60-м бойцом из Адыгеи, смерть которого в ходе военной операции на Украине подтверждена официально.

Рядовой Виталий Полятыкин убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопского района. С ноября 2022 года по февраль 2023 года он находился в зоне военной операции в составе добровольческого формирования "Барс-16", служил пулеметчиком. В январе 2024 года вновь отправился в зону военной операции, в составе десантно-штурмового взвода выполнял боевые задачи в Пологовском районе Запорожской области. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 30 октября.

Ранее власти сообщали, что в зоне военной операции убиты рядовой Юрий Худяков из станицы Абадзехской, а также Виктор Чижиков и Евгений Сулима из станицы Кужорская. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 64 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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