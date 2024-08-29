Боец из Адыгеи убит в военной операции

29 августа 2024, 00:58

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Сергей Хрулев убит в боевых действиях, сообщила администрация Дукмасовского сельского поселения. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 60 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Шевцов стал как минимум 59-м бойцом из Адыгеи, смерть которого в ходе военной операции на Украине подтверждена официально.

Уроженец хутора Дукмасов, 50-летний Сергей Хрулев убит в военной операции на Украине, сообщила 27 августа администрация Дукмасовского сельского поселения в своем Telegram-канале. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 60 бойцов из Адыгеи.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 60 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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