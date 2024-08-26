26 августа 2024, 12:25

Контрактник из Адыгеи убит на Украине

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Военнослужащий-контрактник Дмитрий Шевцов убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 59 бойцов из Адыгеи.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июля стало известно, что на Украине убит Данил Хангельдыев из Майкопского района. Он стал, по меньшей мере, 58 бойцом из Адыгеи, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Майкопский горсуд признал военнослужащего-контрактника Дмитрия Шевцова убитым в зоне СВО на Украине. С иском о признании бойца погибшим в суд обратился его отец Владимир Шевцов, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 59 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Пять бойцов из Краснодарского края погибли на Украине", "Шесть военных из Краснодарского края погибли в зоне СВО", "Три военных из Майкопа убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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