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04:36, 20 ноября 2024

Три крупные майнинг-фермы найдены в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники электросетей обнаружили майнинг-ферму в селе Султанянгиюрт и две майнинг-фермы в Гоцатлинском сельсовете.

Как писал "Кавказский узел", правительство России определило перечень из 10 регионов, (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), в которых уже с 1 декабря до 15 марта 2031 года может быть запрещен майнинг криптовалют. 16 ноября глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети.

Нелегальные криптофермы обнаружена в Дагестане, сообщила 19 ноября компания "Россети Северный Кавказ" в своем телеграм-канале.

По данным компании, одна криптоферма со 177 аппаратами для майнинга обнаружена в СНТ "Сулак" в селе Султанянгиюрт Кизилюртовского района. По данным приборов учета, для работы криптооборудования майнер использовал 1,5 миллиона кВт/ч, это порядка 10 миллионов рублей. В ходе проверки выяснилось, что хозяин майнинг-фермы заключил договор энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией как физическое лицо, что является нарушением.

Еще две нелегальные майнинг-фермы были обнаружены в ходе рейдового мероприятия на фидере подстанции "Гоцатлинская". Одна были оснащена 82 аппаратами для майнинга, другая - 83. Сейчас энергетики выясняют объем причиненного энергосистеме ущерба.

Компания "Россети Северный Кавказ" сообщила 19 ноября об обнаружении нелегальной криптофермы в СНТ "Сулак" в селе Султанянгиюрт.

Тем временем президент России Владимир Путин на встрече с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым прокомментировал ограничение майнинга в ряде регионов страны. По его словам, оно связано с нехваткой электричества. "В профицитных регионах не хватает электричества уже", - заявил Путин, чьи слова цитирует "Коммерсант".

При этом президент поддержал идею Нечаева не ограничивать майнинг в регионах с избытком электроэнергии.

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Автор: "Кавказский узел"

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