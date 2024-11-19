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07:17, 19 ноября 2024

Силовики в Тбилиси приступили к разгону акции протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти начали в Тбилиси сносить установленные протестующими палатки. Они стянули значительные силы полиции и отвели демонстрантам 15 минут на расчистку проезжей части, пригрозив в противном случае применить спецсредства.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью в Тбилиси, где проходит протестная акция против итогов выборов в парламент, были замечены автобусы со спецназом.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 

МВД Грузии обратилось к участникам акции протеста в Тбилиси и дало им 15 минут, чтобы они освободили проезжую часть улиц, в противном случае ведомство пригрозил применить специальные средства, сообщил сегодня телеканал "Мтавари архи", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Значительные силы полиции стянуты на проспект Чавчавадзе. На месте большое количество спецназовцев, полицейских, видны водометы, пожарные машины. Также силовики стянуты на проспект Меликишвили. Эвакуаторы увозят автомобили, припаркованные на этих улицах, передал сегодня телеканал "Формула", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Силовики начали демонтировать палатки, установленные ранее участниками акции протеста. С территории эвакуаторы увозят автомобили, которыми протестующие заблокировали улицы, отметил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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