RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:44, 18 ноября 2024

Протестующие ждут итогов переговоров у администрации президента Абхазии

Протестующие собрались у администрации президента. Скриншот фото из Telegram-канала "Республика" от 18.11.24, https://t.me/respublicaabh/9987?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники оппозиции, собравшиеся у администрации президента Абхазии, ждут результатов переговоров и требуют отставки Аслана Бжании.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и сообщили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Сегодня представители оппозиции призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов после совещания в парламенте отправились к Бжании, чтобы предложить встречу представителей властей и оппозиции.  Сегодня вечером представители властей Абхазии и оппозиции начали в здании Минобороны переговоры о выходе из политического кризиса, после того как они изложили свои предложения, был объявлен перерыв.

16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут правительственное здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота.

На площади у администрации президента в ожидании результатов переговоров собрались сторонники оппозиции. 

Абхазские представители оппозиции и ветераны выступают перед ними. "Шеварднадзе называл нас сепаратистами, а Бжания называет нас экстремистами. Мы патриоты, которые любят свою Родину и готовы защищать ее", - заявил на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Аиашара", лидер "Аруаа" Темур Гулия.

"Мы сюда пришли в пятницу не для того чтобы совершить преступление, не для того чтобы совершить переворот. Мы пришли потребовать от депутатов не голосовать за ратификацию соглашения, которое не имеет ничего общего с интересами абхазского народа. Когда нас не услышали, народ восстал, - заявил он. Собравшиеся встретили его слова аплодисментами.

"Бжания должен уйти! Не нужно проливать кровь народа! Не нужно и дальше делить наш народ", - процитировал Telegram-канал слова героя Абхазии Вианора Ашбы.

Люди, пришедшие к зданию администрации президента, скандируют "дезертир и предатель", требуя отставки президента, следует из видео, опубликованного  Telegram-каналом "DNews Абхазия".

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:15, 18 ноября 2024
Переговоры власти и оппозиции в Абхазии временно приостановлены
19:56, 18 ноября 2024
Два жителя Астрахани арестованы по делу о нападении на футболистов
18:30, 18 ноября 2024
Переговоры между властями и оппозицией начаты в Сухуме
17:45, 18 ноября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
15:29, 18 ноября 2024
Бжания согласился на переговоры с оппозицией
15:22, 18 ноября 2024
Оппозиция обвинила президента Абхазии в раздаче наградного оружия
Все события дня
Новости
18 ноября 2024, 21:15
Переговоры власти и оппозиции в Абхазии временно приостановлены
Переговоры между властями и оппозицией. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh
18 ноября 2024, 18:30
Переговоры между властями и оппозицией начаты в Сухуме
Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
18 ноября 2024, 17:03
Протесты в Сухуме привели к отмене туров из России
Протесты в Сухуме. 15 ноября 2024 г. Скриншот видео https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983952830.html?in=t
18 ноября 2024, 16:16
Перераспределение власти стало целью протестов в Абхазии
Встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжанией. 18 ноября 2024 года. Фото: Телеграм-канал https://t.me/respublicaabh
18 ноября 2024, 15:29
Бжания согласился на переговоры с оппозицией
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
13:50, 16 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
41
РФ открыто вмешается в события в Абхазии? Только если посчитает нужным!
Фото
15:28, 15 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Протесты в Абхазии могут принести бонус Грузии? Имхо, нет! Кремль молча наблюдает
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
18 ноября 2024, 17:03
Протесты в Сухуме привели к отмене туров из России

Встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжанией. 18 ноября 2024 года. Фото: Телеграм-канал https://t.me/respublicaabh
18 ноября 2024, 15:29
Бжания согласился на переговоры с оппозицией

Протестующие возле администрации президента Абхазии. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео Телеграм-канала @respublicaabh
18 ноября 2024, 09:03
Протестующие в Сухуме провели ночь у администрации президента

Совещание Координационного совета в зале заседаний администрации президента Абхазии. 16 ноября 2024 года. Фото: RESPUBLICA https://t.me/respublicaabh/9868
16 ноября 2024, 13:10
Абхазская оппозиция объявила о контроле над госструктурами

Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Показать больше