Протестующие ждут итогов переговоров у администрации президента Абхазии

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Сторонники оппозиции, собравшиеся у администрации президента Абхазии, ждут результатов переговоров и требуют отставки Аслана Бжании.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и сообщили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Сегодня представители оппозиции призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов после совещания в парламенте отправились к Бжании, чтобы предложить встречу представителей властей и оппозиции. Сегодня вечером представители властей Абхазии и оппозиции начали в здании Минобороны переговоры о выходе из политического кризиса, после того как они изложили свои предложения, был объявлен перерыв.

16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут правительственное здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота.

На площади у администрации президента в ожидании результатов переговоров собрались сторонники оппозиции.

Абхазские представители оппозиции и ветераны выступают перед ними. "Шеварднадзе называл нас сепаратистами, а Бжания называет нас экстремистами. Мы патриоты, которые любят свою Родину и готовы защищать ее", - заявил на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Аиашара", лидер "Аруаа" Темур Гулия.

"Мы сюда пришли в пятницу не для того чтобы совершить преступление, не для того чтобы совершить переворот. Мы пришли потребовать от депутатов не голосовать за ратификацию соглашения, которое не имеет ничего общего с интересами абхазского народа. Когда нас не услышали, народ восстал, - заявил он. Собравшиеся встретили его слова аплодисментами.

"Бжания должен уйти! Не нужно проливать кровь народа! Не нужно и дальше делить наш народ", - процитировал Telegram-канал слова героя Абхазии Вианора Ашбы.

Люди, пришедшие к зданию администрации президента, скандируют "дезертир и предатель", требуя отставки президента, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом "DNews Абхазия".

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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