Переговоры власти и оппозиции в Абхазии временно приостановлены

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Представители властей и оппозиции Абхазии изложили на переговорах свои предложения, после чего был объявлен перерыв.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и сообщили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Сегодня представители оппозиции призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов после совещания в парламенте отправились к Бжании, чтобы предложить встречу представителей властей и оппозиции. Сегодня вечером представители властей Абхазии и оппозиции начали в здании Минобороны переговоры о выходе из политического кризиса.

16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут правительственное здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота.

Представители власти сообщили, что стороны обменялись мнениями о путях выхода из кризиса и договорились взять небольшую паузу в переговорном процессе. Обсуждения продолжатся после короткого перерыва, сообщил Telegram-канал "Сухум в эфире".

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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