Четыре безэкипажных катера обезврежены в Черном море

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В акватории Черного моря минувшей ночью пресечена попытка атаки безэкипажных катеров, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 ноября военные сбили на Кубани 36 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки повреждены жилые дома в Крымске и станице Полтавской.

Сегодня ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Напомним, что 3 июля Минобороны отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск. Город также подвергся атаке беспилотных катеров 5 сентября.

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