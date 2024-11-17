Осужденные за смерть оператора Лашкаравы освобождены по амнистии

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Жители Грузии Давид Куталадзе и Торнике Давлашеридзе, которые были осуждены по делу о смерти телеоператора Лексо Лашкаравы, досрочно освобождены из тюрьмы, по словам их адвокатов, на свободу они вышли на основании закона об амнистии.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля 2022 года Тбилисский горсуд назначил по пять лет лишения свободы обвиняемым в нападении на журналистку Миранду Багатурия и оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкараву. По делу проходили шесть человек: Давид Куталадзе, Торнике Давлашеридзе, Гия Гигуашвили, Отар Гелашвили, Цотне Чихладзе и Акакий Накашидзе. 16 января 2023 года суд сократил до четырех лет срок лишения свободы всем шестерым.

Давид Куталадзе и Торнике Давлашеридзе, осужденные за избиение оператора "Пирвели" Лексо Лашкаравы и журналистки Миранды Багатурия, освобождены условно-досрочно. Об этом сообщили 16 ноября их адвокаты.

По предварительным данным, Куталадзе и Давлашеридзе освобождены по амнистии - соответствующий закон парламент Грузии принял 17 сентября.

Адвокат Давлашеридзе Гела Николеишвили сообщил в интервью "Интерпрессньюс", что его подзащитному сократили срок на одну шестую на основании амнистии, он находился в 15-м пенитенциарном учреждении в Ксани.

Сообщается также, что по амнистии освобождены еще несколько человек, причастных к избиению участников гей-парада в Тбилиси 5 июля 2021 года, однако их имена пока неизвестны.

Условно-досрочное освобождение Куталадзе и Давлашеридзе вызвало критику главы НПО "Ассоциация молодых юристов" Ноны Курдованидзе. По ее словам, амнистия не должна распространяться на осужденных по таким статьям. "Интересно, на каких еще основаниях они получили такие уступки. С этим вопросом мы будем обращаться в департамент исправительных учреждений публично и напишем им дополнительно в письменном виде. Одним из условий вступления в Евросоюз стало полное расследование событий 5 июля, а не помилование уже осужденных. Виновники насилия по-прежнему остаются безнаказанными", - написала она в Facebook*.

Напомним, что 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для проведения экспертизы. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты в Грузии потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД Грузии заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиков, ведомство также рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. 7 января стало известно, что ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, МИД Грузии счел неоправданным включение Лашкаравы в этот список.

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